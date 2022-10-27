На Куршской косе откроют велотрассу

Часть велотрассы на Куршской косе откроется для велосипедистов в декабре

Участок велотрассы на Куршской косе откроется в декабре. На проект из федерального бюджета было выделено 408 миллионов рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор национального парка Анатолий Калина.

Строительство велодорожки началось в августе. На сегодняшний день готово 12 километров основания и залито 500 метров самой дорожки. К концу ноября, по словам Калины, будут готово 25 километров основания для велотрассы. Это большая часть проекта в 44 километра, для велосипедистов ее откроют уже в декабре.

Калина отметил, что покрытие велодорожки изготавливается по новейшим технологиям, которые ранее не использовали в Калининградской области. В ходе испытаний весовой нагрузкой было установлено, что велотрасса выдерживает массу в восемь тонн. Ширина велодорожки составит около трех метров, велотрасса пройдет через все поселки Куршской косы.

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