Бельгийцы приклеили себя к картине Яна Вермеера в знак протеста

Экоактивисты приклеили себя к картине Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой»

Экоактивисты из объединения Just Stop Oil приклеили себя к картине Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Инцидент произошел в художественной галерее Маурицхейс в Нидерландах, сообщает издание NOS.

В протестной акции участвовали несколько мужчин. Один приклеил к картине голову, второй вылил на него красное вещество и приклеил свою руку рядом с произведением искусства. «Как вы себя чувствуете, когда перед вами встает угроза уничтожения чего-то прекрасного?» — спросил участник перформанса. Затем мужчина заявил, что в настоящее время под угрозой уничтожения находится планета.

Уточняется, что картина находилась под защитным стеклом и, предположительно, не пострадала. Нарушителей порядка задержала полиция, мужчины оказались с бельгийским гражданством.

Ранее в октябре экоактивисты организации Just Stop Oil в знак протеста облили оранжевой краской лондонские автосалоны брендов Bentley, Bugatti и Ferrari. Участники движения распылили краску на фасадах автосалонов утром в среду, 26 октября. Таким перформансом они хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата и выразили недовольство одобрением нефтегазовых проектов в стране.