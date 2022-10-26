Автосалоны Bentley и Ferrari облили краской в знак протеста

Активисты Just Stop Oil облили краской автосалоны Bentley, Bugatti и Ferrari в Лондоне

Активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») в знак протеста облили оранжевой краской лондонские автосалоны брендов Bentley, Bugatti и Ferrari. Об этом сообщает Independent.

Участники движения распылили краску на фасадах автосалонов утром в среду, 26 октября. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата и выразили недовольство одобрением нефтегазовых проектов в стране. Вскоре на место прибыла полиция, протестующих арестовали.

После того как активисты закончили распылять краску, они выступили с речью у автосалонов. «В каком это мире нормально покупать и продавать роскошные автомобили, когда люди не могут позволить себе есть, отапливать дома, и когда люди во всем мире страдают и умирают из-за разрушительных последствий климатического кризиса?» — заявили они.

Ранее активисты Just Stop Oil в знак протеста облили оранжевой краской фасад автосалона престижного бренда автомобилей Aston Martin на улице Парк-лейн в центре Лондона. Они также заблокировали проезжую часть.