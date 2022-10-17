Автосалон Aston Martin облили краской в знак протеста

Активисты Just Stop Oil облили оранжевой краской фасад автосалона Aston Martin

Активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») в знак протеста облили оранжевой краской фасад автосалона престижного бренда автомобилей Aston Martin. Об этом сообщает издание Sky News.

Протестующие распылили оранжевую краску на стеклянном фасаде автосалона на улице Парк-лейн в центре города. Они также заблокировали проезжую часть. Акция прошла в днем в воскресенье, 16 октября. Таким образом участники движения попытались выразить недовольство одобрением нефтегазовых проектов в стране.

Местные власти решили обратиться в суд и предложили наказывать тех, кто приклеивает себя к дорогам и зданиями, блокируя инфраструктуру города. Таким протестующим будет грозить штраф или тюремное заключение в шесть месяцев. Однако активисты заявили, что их больше волнует состояние окружающей среды.

«Мы знаем, что судебные запреты против нас не имеют никакого значения по сравнению с массовым голодом, с политикой геноцида, которую продвигает наше правительство, и с сотней лицензий на добычу ископаемого топлива в Северном море», — высказались протестующие.

Ранее активисты Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Ван Гога «Подсолнухи», которая висит в Лондонской национальной галерее. Они были арестованы за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах.