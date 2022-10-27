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05:23, 27 октября 2022Забота о себе

Ученые сравнили мужское и женское сексуальное влечение и удивились

Ученые из Германии: высокое половое влечение мужчин оказалось универсальным паттерном

Фото: Unsplash.com

Ученые сравнили мужское и женское сексуальное влечение. Как отметил докторант психологии Саарского университета в Саарбрюккене, Германия, Юлиус Франкенбах, мужчины имеют гораздо более сильное половое влечение, чем женщины. Его слова приводит издание Medical Express.

Оказалось, что мужчины тратят значительно больше времени на размышления и фантазии о сексе по сравнению с представительницами слабого пола.

«Что нас действительно удивило, так это то, что результаты были одинаковыми для разных стран, возрастных групп, этнических групп или сексуальных ориентаций. У мужчин более высокое половое влечение, чем у женщин, кажется, является довольно универсальным психологическим паттерном», — пояснил Франкенбах.

Он добавил, что в ходе исследования учитывалась возможная неточность в силу того, что сексуальность является деликатной темой. Тем не менее, погрешность оказалась небольшой и продемонстрировала реальную гендерную разницу.

Ученый указал, что общую степень различия полового влечения в зависимости от пола можно сравнить со стандартными различиями в мужских и женских телах.

Ранее сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашева рассказала, что в определенный период жизни супруги желают разнообразить жизнь в браке — к примеру, начать практиковать секс втроем. Однако согласие на это без желания может быть вредным для ментального здоровья.

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Марина Совина
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