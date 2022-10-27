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14:07, 27 октября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о наращивании группировки войск у границ с Белоруссией

Замглавы Генштаба ВСУ Громов заявил о наращивании группировки войск у границ с Белоруссией

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили группировку своих войск у границ с Белоруссией. Об этом на брифинге сообщил замначальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает РИА Новости.

Громов заявил, что в Генштабе в настоящий момент не наблюдают создания наступательной группировки противника со стороны Белоруссии. «Пока отслеживаем, мы уже нарастили свою группировку на северном направлении, адекватно реагируем на все угрозы», — добавил Громов.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в ведомстве не видят угрозы украинских наступательных группировок на границе. При этом он подчеркнул, что в Минске внимательно следят за ситуацией.

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Георгий Нестеров
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