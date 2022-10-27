Блинкен рассказал об очень важных шагах Европы для пережидания зимы

Блинкен заявил, что Европа предприняла важные шаги для пережидания зимы в хорошей форме

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что европейские страны на фоне энергетического кризиса проводят усиленную подготовку к предстоящей зиме, чтобы пережить ее, сообщает РИА Новости.

«По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что последние шесть-семь месяцев государства стараются активно пополнять свои резервы энергоносителей и экономить электроэнергию, а США, в свою очередь, прилагают усилия для помощи странам Евросоюза, чтобы те могли отказаться от покупки нефти и газа у России.

Ранее стало известно, что объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили потребность региона в данном виде топлива. Причиной образования избытка топлива стала теплая погода и активное наращивание поставок сжиженного природного газа (СПГ).