Оперативный запуск Запорожской АЭС допустили при необходимости
Рогов допустил оперативный запуск Запорожской АЭС при необходимости
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил оперативный запуск Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при необходимости. Его слов приводит РИА Новости.
Он указал, что в настоящее время ЗАЭС не генерирует электроэнергию и находится в состоянии холодной остановки реакторов.
«Но при необходимости ее можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии», — заявил Рогов.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался о вероятности установления безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции и заявил, что настроен оптимистично. Он подчеркнул, что Москва и Киев солидарны в обеспечении безопасности ЗАЭС.