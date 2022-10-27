Оперативный запуск Запорожской АЭС допустили при необходимости

Рогов допустил оперативный запуск Запорожской АЭС при необходимости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил оперативный запуск Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при необходимости. Его слов приводит РИА Новости.

Он указал, что в настоящее время ЗАЭС не генерирует электроэнергию и находится в состоянии холодной остановки реакторов.

«Но при необходимости ее можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии», — заявил Рогов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался о вероятности установления безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции и заявил, что настроен оптимистично. Он подчеркнул, что Москва и Киев солидарны в обеспечении безопасности ЗАЭС.

