Владимир Рогов заявил, что главный удар ВСУ способны нанести осенью по Запорожской области

Главное направление удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) может прийтись на Запорожскую область, наступления стоит ждать осенью, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

«Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — рассказал Рогов.

Он полагает, что целью наступления ВСУ на новый российский регион может быть нарушение снабжения херсонской группировки российской армии, захват Запорожской атомной электростанции и выход к Азовскому морю.

Ранее глава подконтрольной украинским властям Запорожской областной администрации Александр Старух заявил о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночного обстрела. По его словам, из-за удара возник пожар.