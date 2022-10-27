Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:03, 27 октября 2022Бывший СССР

В Запорожье раскрыли направление главного удара ВСУ

Владимир Рогов заявил, что главный удар ВСУ способны нанести осенью по Запорожской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главное направление удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) может прийтись на Запорожскую область, наступления стоит ждать осенью, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

«Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — рассказал Рогов.

Он полагает, что целью наступления ВСУ на новый российский регион может быть нарушение снабжения херсонской группировки российской армии, захват Запорожской атомной электростанции и выход к Азовскому морю.

Ранее глава подконтрольной украинским властям Запорожской областной администрации Александр Старух заявил о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночного обстрела. По его словам, из-за удара возник пожар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Бывший украинский пленный рассказал о нанесении массированного удара по Киеву
Два гола российских игроков помогли «Тампе» одержать победу в матче НХЛ
Малышева назвала опасную для слуха группу препаратов
Россиянка получила срок за забитую до смерти куском дерева подругу
В США задумали смягчить потолок цен на российскую нефть
Неизвестный ударил ножом российскую пенсионерку и отнял у нее кошелек в подъезде
Десять россиян отравились хлором в бассейне
Москвичи поделились воспоминаниями о маргинальном прошлом одного района
Назван лидирующий по выдаче льготной IT-ипотеки регион России
Блогерша показала быстрый способ погладить одежду с обеих сторон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.