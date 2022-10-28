В Италии изъяли партию кокаина на 20 миллионов евро

ANSA: Финансовая гвардия Италии изъяла на таможне 730 кг кокаина стоимостью 20 млн евро

Сотрудники Финансовой гвардии и таможни Италии изъяли около 730 килограммов кокаина в порту города Триеста. Об этом сообщает агентство ANSA, передает ТАСС.

По информации агентства, пакеты с наркотическим веществом были спрятаны и упакованы в контейнер с кофе. Судно, на котором обнаружили наркотик, прибыло из Южной Америки.

Согласно подсчетам сотрудников силового подразделения итальянского Минфина, стоимость найденной партии кокаина на черном рынке составляет около 20 миллионов евро.

3 октября сообщалось, что в Великобритании мужчина во время утренней прогулки по пляжу нашел вынесенную на берег партию кокаина. Стоимость найденного наркотического вещества оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов (шесть миллиардов рублей). По факту инцидента начали расследование.