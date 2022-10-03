Мужчина нашел партию наркотиков на миллиарды рублей во время прогулки по пляжу

Daily Mail: в Западном Уэльсе мужчина нашел на пляже 30 килограммов кокаина

В Великобритании мужчина во время утренней прогулки по пляжу нашел вынесенную на берег партию кокаина, стоимость которой оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов (шесть миллиардов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Посетитель пляжа в Западном Уэльсе, который пожелал сохранить анонимность, рассказал, что обнаружил около 30 черных пакетов, связанных веревкой. Между пакетами весом по килограмму были привязаны пустые канистры, за счет которых груз держался на плаву. «Я прогуливался рано утром, когда увидел что-то на пляже. Я был заинтригован, подошел и почти сразу понял, что это такое», — вспоминает мужчина.

Полицию на пляж вызвала пожилая женщина, также заметившая наркотики. Как только полицейские прибыли на место происшествия, они сразу же вскрыли один из пакетов и убедились, что внутри кокаин. Ведется расследование.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью, объем рынка кокаина в Великобритании составляет более 25 миллионов фунтов стерлингов в день (около двух миллиардов рублей).

Ранее сообщалось, что Мэтью Уильямс и Мартин Гэвин, исследователи заброшенных мест из Великобритании, обнаружили плантацию для выращивания марихуаны в старинном туннеле в городе Бристоль. Мужчины, которые увлечены изучением заброшенных зданий, более 20 лет рассчитывали найти ушедшую под землю улицу викторианской эпохи под районом Лоуренс Хилл.