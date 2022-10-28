Десятки тысяч гаитян решили покинуть свои дома из-за вооруженных банд

WP: около 96 тысяч жителей Порт-о-Пренса покинули дома из-за столкновений между бандами

Десятки тысяч гаитян решили покинуть свои дома из-за столкновений между вооруженными бандами. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным Международной организация ООН по миграции (МОМ), около 96 тысяч человек бросили свои дома в столице Порт-о-Пренсе. МОМ заявила, что насилие, связанное с бандами, привело к росту числа случаев рэкета, похищений людей и всплеску насилия.

Отмечается, что после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года преступные группировки контролируют около 60 процентов территории Порт-о-Пренса. Гаитяне борются с истощающимися запасами топлива, воды и других товаров первой необходимости одновременно со вспышкой холеры. В обществе растет обеспокоенность по поводу нездорового состояния государственных убежищ, где тысячи людей живут месяцами после бегства от бандитизма.

В мае в гаитянском Круа-де-Буке неизвестные вооруженные люди похитили восьмерых турецких граждан. В числе пропавших есть несколько женщин. При этом похитители требований о выкупе не предъявляли.

Похожие случаи происходили на Гаити и в 2021 году. В октябре банда похитила прямо из автобуса 17 христианских американских миссионеров. Это произошло после того, как люди и члены их семей вышли из приюта в Порт-о-Пренсе.