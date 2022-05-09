Неизвестные на Гаити похитили восьмерых туристов из автобуса

Неизвестные на Гаити похитили восьмерых граждан Турции прямо из автобуса

Неизвестные на Гаити похитили восьмерых турецких граждан, передает Haiti24.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 8 мая. «Люди приехали отдыхать на берегу Карибского моря и путешествовали на автобусе между Доминиканской Республикой и Гаити по автостраде номер восемь», — пишут журналисты. Их вывели прямо из автобуса.

Туристы были похищены неизвестными вооруженными людьми в Круа-де-Буке. В числе пропавших есть несколько женщин. При этом похитители требований о выкупе не предъявляли.

Похожие случаи происходили на Гаити в 2021 году. В октябре банда похитила прямо из автобуса 17 христианских американских миссионеров. Это произошло после того, как люди и члены их семей вышли из приюта в Порт-о-Пренсе.

В ноябре в том же населенном пункте неизвестные вооруженные люди похитили гражданина Франции Алена Соваля, руководителя столичного Университета Кискейя. Он возвращался домой на своем автомобиле в сопровождении студента.