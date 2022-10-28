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13:43, 28 октября 2022Забота о себе

Россиянам назвали простые способы прийти в норму после стресса

Психотерапевт Толоконин назвал сон и отдых лучшими способами прийти в норму после стресса

Фото: Pxhere

Сон и отдых являются лучшими способами прийти в норму после стрессов, рассказал психотерапевт и руководитель клиники психосоматической медицины NeoVita Артем Толоконин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам и другие способы справиться с нервным напряжением, которое у многих возрастает именно осенью.

Лучшим способом восстановления после стресса является отдых. По словам психотерапевта, необходимо слегка замедлить ритм и темп жизни, переключиться на интересные дела и найти возможность высыпаться каждую ночь. Это поможет организму пережить произошедшее. Помимо сна и переключения внимания отличным шагом к нормализации эмоционального баланса станет физкультура, добавил Толоконин. Йога или простые упражнения помогут перенаправить энергию из эмоции в действия, пояснил он.

Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание на то, что в момент нервного напряжения необходимо отличить стресс от психотравмы, так как методы борьбы с ними разные.

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Психотравма — это сильное потрясение, которое имеет внезапный характер и «подкашивает» человека. Обычно это трагическое событие, которое выбивает почву из-под ног. А во время стресса человек может просто понервничать из-за момента в жизни. В отличие от психотравмы, стресс воздействует на человека от пары часов до суток

Артем Толоконинпсихотерапевт

Если человек понимает, что у него именно психотравма, то есть риск, что после нее потребуется терапия для проработки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), предупредил Толоконин. Симптомами ПТСР являются амнезия самой травмы (отсутствие воспоминаний о событии, ставшем спусковым крючком), а также депрессивное состояние, отсутствие эмоций, ощущение ужаса и страха.

Обычно после стресса человек приходит в норму в течение суток. Если этого не случилось, то стоит задуматься о визите к психологу или психотерапевту. А в случае с психотравмой без участия специалиста вернуться в душевное равновесие самостоятельно будет еще труднее, подвел итог Толоконин.

Ранее Толоконин рассказал, как справиться со страхом любви. Чтобы не бояться любви, нужно учиться открывать ее в себе и вести семейную жизнь, пояснил он.

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Вера Владзиевская
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