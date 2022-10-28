В Госдуме предложили отправить артистов театров в агитбригады на линию фронта

Депутат Гусев предложил отправить артистов театров в агитбригады на линию фронта

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев предложил отправлять артистов государственных театров в агитационные бригады на линию фронта. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Гусева, актеры театра, получающие финансирование из государственного бюджета, должны отправляться в зоны военных действий, чтобы «вдохновлять» солдат. «Если ты работаешь в государственном театре и получаешь государственные деньги, то, пожалуйста, собирайся и поезжай в агитбригаду, на линию фронта, и вдохновляй наших бойцов», — заявил депутат.

Представитель Госдумы также отметил, что те деятели культуры, которые получают зарплату или гранты от государства, но при этом высказываются против ее политики, должны быть лишены этих денег.

Гусев уточнил, что законопроект вскоре будет подготовлен и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Ранее стало известно о том, что Госдума в первом чтении приняла проект о запрете ЛГБТ-пропаганды в кино и книгах.