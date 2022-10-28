Финалисты «Большой перемены» возложили цветы на Аллее героев-артековцев

Прошла церемония возложения цветов на «Мемориальном комплексе «Артека»

В рамках финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) — прошла церемония возложения цветов на «Мемориальном комплексе «Артека». Конкурс «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения России. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи.

В церемонии приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Андрей Базилевский, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и директор «Артека» Константин Федоренко.

Финалисты рассказали гостям церемонии о героях-артековцах, павших в операции за освобождение «Артека» в апреле 1944 года. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания, после чего возложили гирлянду памяти и гвоздики у Монумента Славы и каждого из 25 бюстов героев-артековцев.

«Важно транслировать такие ценности, как отношение к Родине, к семье, к родителям, к старшему поколению, отношение к образованию, здоровью и, конечно, отношение к труду. Каждый должен в разные периоды своей жизни сначала трудиться в школе, потом трудиться в университете. И, конечно, трудиться на благо себя, благо своей семьи, благо малой и большой Родины уже в последующие периоды своей жизни. Один из аспектов образовательной программы “Артека” — это героическое прошлое нашей страны. И здесь мы говорим с детьми на конкретных примерах таких же ребят, которые проявили себя в годы Великой Отечественной войны», — отметил Константин Федоренко.

