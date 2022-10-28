Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:34, 28 октября 2022Забота о себе

Россиянам назвали сопровождающиеся постоянной тревожностью опасные заболевания

Психолог Лобанова: постоянное чувство тревоги может свидетельствовать о депрессии

Фото: Hannah Xu / Unsplash

Существует ряд ментальных заболеваний, которые сопровождаются постоянным чувством тревоги, заявила психолог Медицинского центра «СМ-Клиника» Диана Лобанова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам пять наиболее распространенных из них.

Лобанова рассказала, что постоянная тревожность может свидетельствовать о развитии депрессии. Людям, которые помимо этого симптома отмечают у себя хроническую усталость, нарушения сна и отсутствие интереса к жизни, врач посоветовала обратиться за помощью к психотерапевту.

Еще одним опасным недугом, сопровождающимся чувством постоянной тревоги, психолог назвала деменцию.

Деменция — патология, прогрессирующая во времени и связанная с нарушением когнитивных функций. Она проявляется в трудностях с запоминанием простых вещей, различных нарушениях речи, внимания, ориентации в пространстве, узнавания времени и места. Все это в комплексе приводит к частым тревожным состояниям, поскольку, когда у человека что-то начинает не получаться, он начинает всегда раздражаться и беспокоиться по этому поводу

Диана Лобановапсихолог Медицинского центра «СМ-Клиника»
Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Также постоянная тревога может быть одним из признаков шизофрении, продолжила Лобанова. По ее словам, это психическое расстройство характеризуется распадом мышления и эмоциональных реакций. Больные шизофренией могут испытывать одновременно несколько эмоций, например страх и в то же время блаженство, что, в свою очередь, может приводить к чувству постоянной внутренней тревоги.

Помимо этого, чувство перманентной тревожности может возникнуть при расстройствах аутистического спектра и биполярном аффективном расстройстве, для которого характерны резкие перепады настроения. «Все эти заболевания очень опасны, их нельзя оставлять без лечения. Поэтому, если тревога стала носить перманентный характер, человеку необходимо обратиться за профессиональной помощью», — подытожила Лобанова.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, какие болезни могут сопровождаться постоянной сонливостью. Среди основных недугов он назвал гипотиреоз и депрессию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В Китае отреагировали на речь Путина
Российский врач назвала способ победить синдром «зимней спячки»
Билли Айлиш заметили на свидании в облегающем мини-платье
США и Евросоюзу предрекли торговую войну
Российский депутат пожаловался Шойгу на подготовку мобилизованных
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора по делу об отмывании денег
Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины
Украина приобрела электроэнергию у европейской страны
МИД Франции ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки
Россиянина задержали за вымогательство у миллиардера 40 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.