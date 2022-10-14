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21:30, 14 октября 2022Забота о себе

Терапевт перечислил сопровождающиеся сонливостью заболевания

Терапевт Хухрев назвал гипотиреоз и депрессию причинами постоянной сонливости

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Сонливоть и, как следствие, быстрая утомляемость могут указывать на развитие ряда серьезных заболеваний, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. В беседе с «Москвой 24» он перечислил основные сопровождающиеся постоянным желанием спать недуги.

По словам врача, с наступлением осени многие люди сталкиваются с дефицитом витамина D, и это одна из самых распространенных причин сонливости. Также спровоцировать ее могут анемия, плохое снабжение организма кислородом и гипотиреоз — патология щитовидной железы, при которой ее функция снижается.

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В качестве еще одной опасной причины постоянного желания спать Хухрев назвал депрессивное расстройство. Человек может и не подозревать о наличии у себя хронической депрессии и просто жить с пониженным уровнем энергии, предостерег терапевт.

Однако установить точную причину сонливости самостоятельно сложно. Хухрев рекомендовал проконсультироваться с врачом и получить направление на анализы, результаты которых позволят установить точный диагноз.

Ранее врач-кардиолог, сомнолог Александр Калинкин назвал основные причины хронической усталости осенью. Быструю утомляемость может спровоцировать ряд серьезных заболеваний, в частности, она является следствием дефицита железа, предупредил он.

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Наталья Обрядина
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