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08:03, 28 октября 2022Россия

Постпред России рассказал о благодарности руководства мусульманских стран

Постпред России в ОИС Абдулатипов: арабский мир благодарен России за ее принципиальность
Рамазан Абдулатипов

Рамазан Абдулатипов. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Руководство большинства мусульманских стран благодарно России за проявление принципиальности и противостояние угрозам Запада. Об этом рассказал постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов РИА Новости.

Он отметил, что простые граждане арабо-мусульманского мира также выражают признательность наравне с представителями власти. По словам Абдулатипова, население ценит твердую позицию России в вопросах мировой политики. «Ливийцы, сирийцы, иракцы и многие другие мне прямо говорят: "Мы уважаем Россию и ее президента Путина за проявленную принципиальность во всем мире"», — сообщил он.

Абдулатипов добавил, что во время поездки генерального секретаря ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию снова подтвердилась схожесть позиций обеих сторон по многим вопросам международных отношений. Он также подчеркнул, что это визит и сопутствующие ему переговоры «открывают новые перспективы сотрудничества между Россией и исламским миром».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении России продолжать помогать Сирии бороться с террористическими группировками. Он также напомнил о всех приложенных усилиях для освобождения сирийской территории от террористов.

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Варвара Кузьмина
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