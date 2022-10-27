Песков заявил о планах России продолжать помогать Сирии бороться с террористами

Песков: Россия продолжит помогать Сирии бороться с террористическими группировками

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении России продолжать оказывать содействие в борьбе с террористами на территории Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на территории государства по-прежнему остаются террористические группировки. «Россия, вы знаете, приложила огромные усилия для того, чтобы освободить Сирию от власти террористов, и, конечно, мы можем к этому относиться только негативно. Россия и дальше будет помогать сирийскому руководству бороться с террористами», — указал Песков.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров упрекнул США в блокировке гуманитарной миссии в Сирии. По его словам, «международная антитеррористическая коалиция», которую возглавляют Соединенные Штаты, препятствует поставке продовольствия и медикаментов в город Эль-Хасеке.

В октябре Сирия потребовала немедленно вывести военный контингент США с территории страны, а также остановить поддержку террористических групп. Министерство иностранных дел страны подчеркнуло, что вывоз Соединенными Штатами сирийской нефти через границу на север Ирака является нарушением международного права и уставов ООН.