Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:07, 27 октября 2022Россия

Песков заявил о планах России продолжать помогать Сирии бороться с террористами

Песков: Россия продолжит помогать Сирии бороться с террористическими группировками
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении России продолжать оказывать содействие в борьбе с террористами на территории Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на территории государства по-прежнему остаются террористические группировки. «Россия, вы знаете, приложила огромные усилия для того, чтобы освободить Сирию от власти террористов, и, конечно, мы можем к этому относиться только негативно. Россия и дальше будет помогать сирийскому руководству бороться с террористами», — указал Песков.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров упрекнул США в блокировке гуманитарной миссии в Сирии. По его словам, «международная антитеррористическая коалиция», которую возглавляют Соединенные Штаты, препятствует поставке продовольствия и медикаментов в город Эль-Хасеке.

В октябре Сирия потребовала немедленно вывести военный контингент США с территории страны, а также остановить поддержку террористических групп. Министерство иностранных дел страны подчеркнуло, что вывоз Соединенными Штатами сирийской нефти через границу на север Ирака является нарушением международного права и уставов ООН.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Путин поделился анекдотом про санкции против России
Чемпион UFC высказался о возможности поединка с Макгрегором
Путин заявил о проблеме излишней централизации в России
Кадыров вновь раскритиковал генерал-полковника Лапина
В Киеве переименовали еще 40 связанных с Россией улиц
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
Путин допустил вероятность поездки на саммит G20
Песков заявил о планах России продолжать помогать Сирии бороться с террористами
Путин назвал Одессу возможным яблоком раздора
Правительство предложило освободить от налогов матпомощь мобилизованным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.