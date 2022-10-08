Сирия потребовала вывести военный контингент США из страны

Сирия потребовала вывести военный контингент США с территории страны

Сирия требует немедленно вывести военный контингент США с территории страны и прекратить поддержку террористических формирований. Заявление сирийского дипведомства приводит агентство SANA.

«Вопиющая практика Соединенных Штатов Америки по разграблению сирийской нефти с вывозом ее через границу на север Ирака представляет собой пиратство и попытку вернуться в устаревшие колониальные времена», — сказано в заявлении МИД Сирии.

В министерстве подчеркнули, что подобные действия являются нарушением международного права и уставов ООН. Кроме того, Дамаск оставляет за собой право взыскать компенсацию с Вашингтона за причиненные убытки. Отмечается, что в последние недели США увеличили вывоз сирийской нефти в цистернах на свои базы в Ираке при пособничестве курдских формирований.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что опекаемые США боевики в Сирии наращивают активность, что говорит о неспособности Вашингтона контролировать обстановку в оккупированной зоне.

В сентябре в ООН заявили, что в Сирии растет угроза эскалации вооруженного конфликта из-за активизации боевых действий на нескольких фронтах. Так, за последние шесть месяцев по всей стране участились «серьезные нарушения основных прав человека и гуманитарного права».