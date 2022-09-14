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ООН предупредила об угрозе эскалации боевых действий в Сирии

ООН предупредила об угрозе эскалации конфликта в Сирии

Фото: Orhan Qereman / Reuters

В Сирии растет угроза эскалации вооруженного конфликта из-за активизации боевых действий на нескольких фронтах. Об этом говорится в отчете специальной комиссии Организации объединенных наций (ООН) по Сирии, опубликованном на сайте международного содружества.

По данным отчета, за последние шесть месяцев по всей стране участились «серьезные нарушения основных прав человека и гуманитарного права». «Сирия не может позволить себе вернуться к крупномасштабным боевым действиям, но, именно к этому она и движется», — заявил в комментарии к отчету председатель комиссии Паулу Сержиу Пиньейро.

Основные боевые действия вспыхнула на северо-востоке и северо-западе страны, в результате чего погибли десятки мирных жителей, а также был ограничен доступ населения к продовольствию. В частности, ООН обратила внимание на участившиеся бомбардировки сирийской оппозиции летчиками ВКС России.

В конце августе обстановка в Сирийской Арабской Республике действительно накалилась. К примеру, 27 числа боевики из района Эт-Танф, находящегося под контролем США, напали на пост отряда 134-й танковой бригады армии Сирии западнее горы Телль-Эт-Тувайед, во время атаки один военный погиб и двое получили ранения.

Несколькими днями ранее США нанесли удары по объектам инфраструктуры в провинции Дейр-эз-Зор, используемым группировками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

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Николай Чигасов
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