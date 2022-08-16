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В ГРУ заявили о подготовке США боевиков для терактов в Сирии

В ГРУ сообщили о подготовке США сил сирийской оппозиции для терактов в Сирии

Фото: Hussein Malla / AP

США готовят силы сирийской оппозиции для терактов на подконтрольной Дамаску территории. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) Вооруженных сил России (ВС РФ) Игорь Костюков, передает РИА Новости.

«На подконтрольных, фактически оккупированных американцами территориях, на восточном берегу реки Евфрат и в зоне "Эт-Танф", на американских базах осуществляется подготовка диверсионных групп, в том числе из бывших террористов, для действий против сирийского государства. Американские инструкторы продолжают обучение в зоне "Эт-Танф" боевиков сирийской оппозиции», — сказал он.

По словам Костюкова, западные спецслужбы оказывают помощь радикальным группировкам на территории Сирии через подконтрольные им неправительственные организации. «Данные факты свидетельствуют о том, что действия международной антитеррористической коалиции в Сирии и Ираке являются в значительной степени декларативными», — подчеркнул военный.

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ также обратил внимание, что Соединенные Штаты и европейские страны под надуманными предлогами препятствуют возвращению сирийских беженцев домой. «Хотя условия для этого Дамаском созданы», — заключил он.

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Виктория Кондратьева
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