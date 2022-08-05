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ВКС России в Сирии уничтожили обучаемых США боевиков

Минобороны сообщило об уничтожении в Сирии группы боевиков, обучаемых США

Кадр: телеграм-канал «Минобороны России»

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии боевиков группировки, которая обучается инструкторами сил специальных операций США. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что 4 августа при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС уничтожили группу боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», которая скрывалась в укрытиях пустыни Белая. Эта группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США, уточнили в Минобороны.

Отмечается, что боевики совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии.

Ранее представитель российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике заявил, что российские комплексы ПВО уничтожили два беспилотника террористов в районе авиабазы Хмеймим в Сирии. Пострадавших нет, материальный ущерб также не нанесен.

19 июля в Тегеране состоялась встреча президентов России, Ирана и Турции, саммит прошел в астанинском формате. По итогам встречи в совместном заявлении было определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатией и самими сирийцами при содействии ООН, но не военными методами.

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Алина Гончарова
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