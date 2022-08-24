США нанесли удар по Сирии

СЕНТКОМ: ВС США нанесли удары по объектам инфрастуктуры КСИР в сирийском Дейр-эз-Зоре

Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым группировками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в Twitter-аккануте Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

Согласно сообщению, высокоточные удары были нанесены в сирийском Дейр-эз-Зоре по указанию президента Джо Байдена.

Ранее начальник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) Вооруженных сил России (ВС РФ) Игорь Костюков заявил, что США готовят силы сирийской оппозиции для терактов на подконтрольной Дамаску территории. По словам Костюкова, западные спецслужбы оказывают помощь радикальным группировкам на территории Сирии через подконтрольные им неправительственные организации.