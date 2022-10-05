Россия заявила о росте активности опекаемых США боевиков в Сирии

Замруководителя ЦПВС Егоров заявил о росте активности опекаемых США боевиков в Сирии

Опекаемые США боевики в Сирии наращивают активность, что говорит о неспособности Вашингтона контролировать обстановку в оккупированной зоне. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров, передает РИА Новости.

«Обращаем особое внимание на то, что опекаемые США незаконные вооруженные формирования наращивают свою активность», — сказал он, добавив, что с 1 августа выявлено уже восемь обстрелов позиций правительственных сил.

Егоров добавил, что на границе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс было совершено нападение со стороны боевиков подконтрольных американской стороне вооруженных формирований на позиции правительственных сил.

Ранее в ООН заявили, что в Сирии растет угроза эскалации вооруженного конфликта из-за активизации боевых действий на нескольких фронтах. Так, за последние шесть месяцев по всей стране участились «серьезные нарушения основных прав человека и гуманитарного права».