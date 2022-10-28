Россиянина приговорили к исправительным работам за случайное убийство атамана

В Истре мужчину приговорили к исправительным работам за убийство атамана казачьей шашкой

В Истре местного жителя приговорили к году исправительных работ за случайное убийство россиянина во время тренировки по казачьей спортивной рубке. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Как уточнялось ранее, речь идет о гибели 57-летнего атамана казачьих войск Сергея Капитонова, его случайно зарубил 64-летний знакомый. По данным следствия, 10 июля 2022 года во время тренировки фигурант поставил бутылку на деревянную стойку, осмотрелся и замахнулся, чтобы ударить по ней шашкой. В это время сзади к нему подошел Капитонов. Россиянин не заметил мужчину и случайно ударил его в область груди.

От полученного ранения атаман скончался на месте. Позже сотрудники СКР осмотрели место преступления, изъяли шашку и допросили свидетелей, а также задержали виновного в его гибели мужчину. В отношении него возбудили дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Известно, что при жизни атаман нередко участвовал в различных экстремальных состязаниях. В организации «Великое Братство Казачьих войск Руси и Зарубежья», в которой состоял погибший Капитонов, рассказали, что атаман обладал способностями целителя, никогда не болел сам, а кроме того, мог ломать острые предметы незащищенными участками тела.

«Казак мог разбивать о голову кирпичи, ломать копья грудью и держать на себе под весом около 100 килограммов пластину из гвоздей. Атаман никогда не болел и был способен вылечить головную боль и избавить от необходимости принимать лекарства», — отметили в братстве.