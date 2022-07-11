Допрос обвиняемого в случайном убийстве атамана россиянина попал на видео

СКР показал видео допроса жителя Истры, случайно убившего шашкой атамана казачьих войск

Допрос 64-летнего жителя подмосковной Истры, обвиняемого в случайном убийстве 57-летнего атамана казачьих войск Сергея Капитонова, попал на видео. Запись в понедельник, 11 июля, публикует Следственный комитет России (СКР).

Во время беседы со следователем мужчина рассказал, что 10 июля пришел на тренировку по казачьей спортивной рубке. Он поставил бутылку на деревянную стойку, осмотрелся и замахнулся, чтобы ударить по ней шашкой. В это время сзади к нему подошел потерпевший. Россиянин не заметил его и случайно ударил в грудь.

От полученного ранения атаман скончался на месте. Позже сотрудники СКР осмотрели место преступления, а также изъяли шашку и допросили свидетелей. В отношении обвиняемого возбудили дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Фигурант полностью признал вину, в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что при жизни атаман нередко участвовал в различных экстремальных состязаниях. В организации «Великое Братство Казачьих войск Руси и Зарубежья», в которой состоял погибший Капитонов, рассказали, что атаман обладал способностями целителя, никогда не болел сам, а кроме того, мог ломать острые предметы незащищенными участками тела.

«Казак мог разбивать о голову кирпичи, ломать копья грудью и держать на себе под весом около 100 килограммов пластину из гвоздей. Атаман никогда не болел и был способен вылечить головную боль и избавить от необходимости принимать лекарства», — отметили в братстве.