Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Допрос обвиняемого в случайном убийстве атамана россиянина попал на видео

СКР показал видео допроса жителя Истры, случайно убившего шашкой атамана казачьих войск

Допрос 64-летнего жителя подмосковной Истры, обвиняемого в случайном убийстве 57-летнего атамана казачьих войск Сергея Капитонова, попал на видео. Запись в понедельник, 11 июля, публикует Следственный комитет России (СКР).

Во время беседы со следователем мужчина рассказал, что 10 июля пришел на тренировку по казачьей спортивной рубке. Он поставил бутылку на деревянную стойку, осмотрелся и замахнулся, чтобы ударить по ней шашкой. В это время сзади к нему подошел потерпевший. Россиянин не заметил его и случайно ударил в грудь.

От полученного ранения атаман скончался на месте. Позже сотрудники СКР осмотрели место преступления, а также изъяли шашку и допросили свидетелей. В отношении обвиняемого возбудили дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Фигурант полностью признал вину, в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что при жизни атаман нередко участвовал в различных экстремальных состязаниях. В организации «Великое Братство Казачьих войск Руси и Зарубежья», в которой состоял погибший Капитонов, рассказали, что атаман обладал способностями целителя, никогда не болел сам, а кроме того, мог ломать острые предметы незащищенными участками тела.

«Казак мог разбивать о голову кирпичи, ломать копья грудью и держать на себе под весом около 100 килограммов пластину из гвоздей. Атаман никогда не болел и был способен вылечить головную боль и избавить от необходимости принимать лекарства», — отметили в братстве.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Курс доллара упал
Умер звезда вестернов Л. К. Джонс
Доктор Мясников предупредил об опасности понедельников
Российские мужчины назвали отталкивающие детали в женской внешности
Собчак высказалась о предложении полностью запретить ЛГБТ-пропаганду в России
Повар-тиктокер перечислил эффективные способы экономить продукты
В России проведут распродажу жилья по старым ценам
Космодром Восточный позволит запускать все космические аппараты из России
Любителям статей облегчат жизнь
Главу российского госучреждения обвинили в получении миллионной взятки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.