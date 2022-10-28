На древнем могильнике Кабардино-Балкарии обнаружили сотни артефактов

В могильнике Баксанского ущелья в Кабардино-Балкарии обнаружили более 300 артефактов

Археологи обнаружили сотни находок из бронзы, железа, серебра и дерева разных эпох на древнем могильнике в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарской Республики. Об этом пишет ТАСС.

По словам руководителя экспедиции, научного сотрудника отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анны Кадиевой, специалисты более месяца работали на новом участке и нашли объекты, которые до этого не встречались. «Всего обнаружено более 300 артефактов из бронзы, железа, серебра и дерева кобанской, сарматской и аланской эпох», — уточнила она.

Отмечается, что количество погребений помогает ученым делать определенные выводы об изменениях в погребальных обрядах и культуре. Среди находок были жертвенные ямы с собаками или шакалами, средневековые безинвентарные аланские захоронения на северной части раскопа, а на юге — более богатые сарматские с обувной гарнитурой и с поясными наборами.

«У нас были две женщины с ожерельем, булавками из бронзы. Мужские пояса — кожаный ремень, детали бронзовые — классический VII век нашей эры. То есть мы нашли новый участок кобанской эпохи — это VIII — VII века до нашей эры»,— рассказала Кадиева.

Ранее в октябре в мавзолее в селении Хури Лакского района Республики Дагестан обнаружили надмогильные памятники шамхальского типа XIV — XIX веков — могилу шейха Мусы из селения Гапшима и захоронение представителя шамхальского дома.