Украинская беженка обвинила семью британцев в рабстве за просьбу помочь по дому

Украинская беженка обвинила приютивших ее британцев в рабстве за просьбу помочь по дому

Беженка с Украины обвинила семью британцев в рабстве из-за просьбы помочь по дому. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 42-летняя жительница Акфилд (Восточный Сассекс) Ханна Дебенхэм, работающая специалистом по психическому здоровью Национальной службы здравоохранения, находилась под следствием два месяца, однако на этой неделе все обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.

Женщина приняла гражданку Украины с ребенком в рамках государственной программы помощи беженцам. Стороны договаривались, что украинка за 200 фунтов в месяц будет два-три дня в неделю работать няней и помогать британке с сыном.

По словам Дебенхэм, после приезда женщины в июне ее семья помогала беженке с оформлением документов, банковских счетов и устройством ребенка в школу. Она отметила, что первую пару недель отношения между ними были нормальными, затем начались проблемы. Так, рассказала собеседница издания, ее гостья перестала убирать за собой и была сильно возмущена отказом британки отвезти ее на встречу, хотя знала, что та не может бросить работу.

Проблема обострилась, когда гостья, провожавшая ребенка Дебенхэм в школу, предложила ему сходить в туалет рядом с детской площадкой, хотя дом находится в двух минутах езды. «Я сказала, что после получения льгот она должна найти другое место для жизни», — поделилась Дебенхэм. Спустя несколько дней украинка сообщила ей о решении уехать, после чего в дом к британке пришли полицейские.

В начале октября сообщалось, что беженка с Украины София Каркадым, ради которой британец Энтони Гарнетт бросил семью, решила вернуться на родину — раньше она жила во Львове. По словам Софии, она не может долго жить в подобных условиях, к тому же семья хочет ее возвращения.