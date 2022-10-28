В Белоруссии рассказали о плодотворных отношениях с Россией

Глава Совета Республики Кочанова заявила о плодотворных отношениях Белоруссии и России

Национальное собрание Белоруссии выразило готовность развивать взаимодействие с парламентариями из России. О плодотворных отношениях рассказала глава белорусского Совета Республики (верхняя палата парламента) Наталья Кочанова в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

«Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям. Тон в наших отношениях задают наши президенты. Сегодня мы работаем над реализацией 28 программ. (…) И мы искренне рады, что сегодня складывается такое плодотворное взаимодействие», — заявила она.

Кочанова отметила, что работа по программам способствует интеграции государств. Она выразила надежду на продолжение конструктивного диалога. По ее словам, важно развивать сотрудничество производителей России и Белоруссии в условиях санкционного давления. Кроме того, налажено тесное взаимодействие в сфере импортозамещения, добавила Кочанова.

Ранее стало известно, что Москва и Минск завершат процесс оформления кредита республике в пределах 1,5 миллиарда долларов в ближайшее время. Как утверждает вице-премьер России Алексей Оверчук, Белоруссия собирается взять заем на реализацию проектов в области импортозамещения.

