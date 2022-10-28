Найден способ создать беспилотный ледокол в Арктике

Ученые НГТУ разработали систему, которая позволит запустить беспилотный ледокол

Ученые из Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) имени Р.Е. Алексеева нашли способ запустить в эксплуатацию беспилотный ледокол. Это станет возможным благодаря системе управления силовой энергетической установкой судна в Арктике, сообщает издание «СеверПост».

Система, созданная учеными, представляет собой бортовой компьютер с вмонтированным аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и датчиками кинематических параметров движения для анализа характеристик ледовых условий. Эти датчики определяют траекторию, по которой движется судно, его скорость, а также время и место, в котором происходит движение ледокола.

«Наша разработка увеличивает скорость движения ледоколов, позволяет экономить топливо до 19 процентов и в перспективе включит в себя беспилотное судовождение», — подытожил преподаватель кафедры «Кораблестроение и авиационная техника» Андрей Себин.

В июне 2022 года в Санкт-Петербурге спустили на воду ледокол «Илья Муромец», ставший первым за 45 лет кораблем этого класса, построенным для нужд ВМФ. Капитан ледокола Виктор Осипов рассказал, что судно отличается колоссальной маневренностью. При этом у корабля нет штурвала — он управляется с помощью винто-рулевых колонок.