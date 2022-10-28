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12:20, 28 октября 2022Ценности

Билли Айлиш заметили на свидании в облегающем мини-платье

Певица Билли Айлиш сходила на свидание с музыкантом Джесси Разерфордом в мини-платье

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Американская певица Билли Айлиш, предпочитающая оверсайз-наряды, сходила на свидание в облегающем мини-платье. Соответсвующие фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци заметили знаменитость вместе с фронтменом музыкальной группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом на пути в ресторан в Лос-Анджелесе. Поп-исполнительница была одета в короткое платье черного цвета, которое подчеркивало ее фигуру, розовую рубашку и лоферы в тон. Ее образ дополнили чулки, колье и небольшие серьги.

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Слухи о романтических отношениях между 20-летней Айлиш и 31-летним рок-исполнителем стали распространяться в СМИ в начале октября, после того как артисты посетили мероприятие Halloween Horror Nights в честь наступающего Хэллоуина. Музыканты посетили «Дом с привидениями» и покинули парк, держась за руки.

При этом сами музыканты никак не комментировали свои романтические отношения.

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Майя Пономаренко
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