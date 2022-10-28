Кличко не исключил «большой блэкаут» в Киеве

Мэр Киева Кличко заявил, что не исключает «большой блэкаут» в столице

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в украинской столице из-за повреждения энергетической инфраструктуры может произойти «большой блэкаут». Его цитирует ТАСС.

«Есть риск так называемого большого блэкаута, когда недостаток энергии может привести к еще большим последствиям и еще большим отключениям», — заявил Кличко в эфире единого телемарафона, транслируемого украинскими телеканалами.

Мэр Киева призвал жителей столицы экономить электроэнергию, а представителей бизнеса отключить уличную рекламу.

Он также отметил, что киевские власти рассматривают сценарий отключения отопления. При этом он подчеркнул, что это произойдет лишь при худшем раскладе, и выразил надежду, что делать этого не придется. Кличко также добавил, что в Киеве будет оборудована почти тысяча пунктов обогрева.

Ранее в ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщили, что в Киеве ввели экстренные ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений в городской энергосистеме. В результате обстрелов в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30 процентов потребления, отметили в компании.