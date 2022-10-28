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13:21, 28 октября 2022Бывший СССР

В Киеве ввели беспрецедентные экстренные ограничения электроснабжения

В Киеве ввели экстренные ограничения электроснабжения из-за повреждений энергосистемы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве ввели экстренные ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений в городской энергосистеме. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК «Киевские региональные электросети».

В компании отметили, что в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и области «возник дефицит мощности в размере 30 процентов потребления». «Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вынуждена вводить беспрецедентные экстренные ограничения электроснабжения», -— объяснили в ДТЭК.

В компании попросили жителей украинской столицы умеренно использовать электроэнергию, в частности — снизить ее потребление в утренние часы, с шести до 11, и в вечерние, с 17 до 23. Там добавили, что в ближайшие дни остается высокая вероятность «применения более жестких и длительных отключений электроснабжения».

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что российские военные атаковали критически важные объекты энергоинфраструктуры в центральных областях страны. Он предупредил, что в соответствующих регионах возможны экстренные отключения электричества, добавив, что они могут коснуться всей республики.

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Георгий Нестеров
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