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15:53, 27 октября 2022Бывший СССР

Россия ударила по критически важной инфраструктуре в центре Украины

Замглавы офиса Зеленского заявил об ударе России по критически важной инфраструктуре
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские военные атаковали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в центре Украины. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

По его словам, в результате удара было повреждено оборудование в центральных областях. Тимошенко также сообщил, что во избежание полного обесточивания центрального региона энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения. «Размер необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме», — добавил он.

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Замглавы офиса Зеленского заявил, что продолжается работа по решению энергетического вопроса с представителями Киева, областных военных администраций, оператора системы передачи электроэнергии «Укрэнерго», Министерства энергетики и ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания).

Последствия удара России

Тимошенко предупредил, что после ударов по крупным объектам критической инфраструктуры возможны экстренные отключения электричества на период более четырех часов. По его словам, отключения случаются в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях. Он также подчеркнул, что это может коснуться всех областей страны, и призвал жителей экономить электричество.

По данным компании Yasno, которая входит в энергохолдинг ДТЭК, обычно Киев потребляет 1000-1200 МВт. Сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600-800 МВт. Отмечается, что ситуация резко ухудшилась из-за ударов России по объектам инфраструктуры.

То есть почти половина Киева может остаться без света

компания Yasno

Серия массированных ударов по Украине

О серии ударов по центральной части Украины сообщалось 10 октября. Взрывы прогремели в разных частях Киева, в том числе на улице Владимирской, где располагается здание Службы безопасности Украины. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что удары были нанесены по критической инфраструктуре города.

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза 10 октября сообщил, что Россия нанесла массированные удары высокоточным оружием по объектам Украины. В частности, удары были нанесены по объектам энергетики, военного управления и связи, сказал глава государства, подчеркнув, что это было сделано по предложению Минобороны России. Президент предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.

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Варвара Кошечкина
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