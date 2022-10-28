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21:30, 28 октября 2022Интернет и СМИ

Минюст России включил Bookmate в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов сервис Bookmate

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов ирландскую компанию — владельца сервиса для чтения книг по подписке Bookmate, ее директора Андрея Баева и директора по маркетингу Алексея Докучаева. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Bookmate в 2010 году основали британец Саймон Данлоп и россиянин Виктор Фрумкин. Штаб-квартира компании расположена в Дублине.

Ранее Минюст России расширил реестр СМИ-иноагентов за счет трех человек. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства. В список вошли журналисты Евгения Альбац и Дмитрий Алешковский, а также писатель Дмитрий Быков.

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Марина Совина
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