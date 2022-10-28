Боррель заявил об отсутствии улик на совершивших взрывы на «Северных потоках»

Боррель заявил, что у ЕС нет улик касательно совершивших взрывы на «Северных потоках»

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии улик, которые могли бы указывать на совершивших взрывы на газопроводах «Северный поток». Его слова после заседания глав МИД Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и ЕС в Буэнос-Айресе передает РИА Новости.

По его словам, у Евросоюза нет никаких улик касательно того, кто совершил взрывы на «Северных потоках».

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» сообщалось в конце сентября. После выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, никогда не будет запущен. В Германии также считают, что вторая нитка газопровода больше не может использоваться для поставок газа.