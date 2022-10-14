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16:35, 14 октября 2022Экономика

Путин признал малореальность запуска «Северного потока-2»

Путин признал, что запуск «Северного потока-2» малореален из-за позиции партнеров
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Запуск оставшейся целой нитки газопровода «Северный поток-2» малореален, от России тут ничего не зависит. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства признал, что решение не принимается и вряд ли будет принято. По его словам, чем руководствуются партнеры России, которые могли бы получать газ по этому маршруту — это их дело, а Москва свою версию изложила. Какая именно из версий имеется в виду, Путин не уточнил, однако заключил, что «в этом как раз суть проблемы и заключается».

Газопровод «Северный поток-2» был достроен в июне прошлого года. Для его запуска маршрут должен был пройти сертификацию на соответствие немецким и европейским правилам, однако к настоящему моменту она не завершена.

После ввода российских войск на Украину в феврале этого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запуск поставок по новому газопроводу в обозримом будущем невозможен.

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В июне Россия начала сокращать поставки по газопроводу «Северный поток», объясняя ситуацию невозможностью ремонта оборудования. С начала сентября «Северный поток» полностью остановился, а в конце месяца был взорван вместе с одной ниткой «Северного потока-2».

Уцелевшей трубы было достаточно, чтобы поставлять весь допустимый Третьим энергопакетом Евросоюза объем газа. После инцидента Путин вновь предложил Европе запустить газопровод, но получил отказ. При этом руководство Европы на фоне успешного заполнения хранилищ полагает, что сможет пройти зимний период без поставок из России.

Вместо этого президент России выдвинул идею строительства в Турции газового хаба, чтобы оттуда вести поставки в Европу странам, которые захотят покупать российский газ. Представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи подчеркнул, что регион хочет избавиться от зависимости от Москвы, и способы поставки тут ни при чем.

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Платон Щукин
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