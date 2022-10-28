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20:49, 28 октября 2022Россия

В «Большой перемене» приняли участие 60 тысяч школьников из новых регионов

В «Большой перемене» приняли участие 60 тысяч школьников из новых регионов России

Фото: страница «Большая перемена» во «ВКонтакте»

Более 60 тысяч школьников из новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — приняли участие в конкурсе «Большая перемена» (проект АНО «Россия — страна возможностей»). Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«У нас более 60 тысяч ребят из четырех новых российских регионов участвовало. <...> Часть ребят, поскольку заявки на конкурс подавали еще в прошлом году, тогда еще не имели российского гражданства. Поэтому они участвовали в международном треке и там побеждали», — сказал он в международном детском центре «Артек», где с 23 по 28 октября проходит финал конкурса «Большая перемена».

По итогам финала в «Артеке» победителями «Большой перемены» стали 600 школьников, из которых 300 — ученики 11-х классов и 300 — ученики 9-10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 миллиону рублей на образование, а ученики 9-10-х классов — по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

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Татьяна Романова
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