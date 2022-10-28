Джулия Фокс прогулялась по улицам без штанов и была обругана в сети

Актриса Джулия Фокс прогулялась по улицам Нью-Йорка в топе и трусах

Американская актриса и модель Джулия Фокс прогулялась по улицам Нью-Йорка без штанов и была обругана в сети. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Так, бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста выбрала в качестве наряда коричневый джинсовый топ с длинными рукавами, глубоким вырезом и воротником, смещенным в область левого плеча. Кроме того, знаменитость надела трусы от бикини с завязками и добавила накидку, которая крепилась на талии и прикрывала ее ягодицы.

В то же время Фокс дополнила образ белыми остроносыми ботфортами на шпильках и сумкой с короткой ручкой. При этом она скрыла брови под тональным кремом и сделала укладку с эффектом мокрых волос.

В свою очередь, читатели издания оценили внешний вид модели в комментариях под публикацией. «Отчаянная женщина», «Мне за нее стыдно», «Оденься. Ты практически голая и обесцениваешь себя», «Кто ходит по городу в таком виде?», «Непристойность — это то, к чему она стремится», «Надеюсь, с ней есть телохранитель. Нью-Йорк — не то место, где можно ходить полуголой», «Она не чувствует себя глупо?» — прокомментировали юзеры.

В сентябре сообщалось, что Джулия Фокс в топе в виде балаклавы, оголяющем ее грудь, и облегающей юбке длины макси с заниженной линией талии прошлась по улицам Милана, куда прибыла на Неделю моды.