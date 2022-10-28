В европейской стране передумали отключать уличное освещение для экономии энергии

RTBF: власти Брюсселя передумали отключать уличное освещение ночью для экономии энергии

Городские власти Брюсселя передумали отключать уличное освещение ночью для экономии электроэнергии в столице по соображениям безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

По информации СМИ, три недели назад главы 19 муниципалитетов Брюсселя в целях экономии энергии решили выключать уличные фонари за полчаса до восхода солнца. Однако им пришлось пересмотреть это решение после многочисленных жалоб горожан и участившихся происшествий на дорогах.

«Управление движения Брюсселя зарегистрировало за эти недели 180 происшествий с участием пешеходов, связанных с недостаточным освещением или его отсутствием», — сообщает RTBF.

Как отмечает телеканал, «погружение во мрак оказалось опасным для пешеходов и велосипедистов, особенно с учетом того, что речь идет о времени, когда люди направляются в школы или на работу».

Ранее Bloombegr писал, что Берлин оказался под угрозой лишиться половины фонарей из-за нехватки российского газа. Всего в Берлине есть около 43 тысяч фонарей, из которых около 23 тысяч — газовые. Каждый из них потребляет столько же газа, сколько домохозяйство, состоящее из одного человека.