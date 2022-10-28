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20:19, 28 октября 2022Из жизни

Историю давшей показания о своем убийстве женщины экранизировали

Independent: историю давшей показания о своем убийстве Джуди Малиновски экранизировали

Кадр: фильм «The Fire That Took Her»

Джуди Малиновски из американского штата Огайо была заживо сожжена бойфрендом и дала показания о своем убийстве, находясь при смерти. Ее историю экранизировали, сообщает Independent.

Бойфренд женщины, Майкл Слэгер, облил ее бензином во время ссоры на заправке 2 августа 2015 года. Затем он достал из своего грузовика зажигалку, и спустя несколько секунд все тело Малиновски было охвачено пламенем. Очевидец произошедшего вызвал службу скорой помощи, и вскоре женщину в критическом состоянии доставили в больницу. Она несколько месяцев пролежала в коме и перенесла более 50 операций по пересадке кожи, многие из которых были неудачными.

Когда женщина пришла в себя, она решила помочь следствию. Изначально отрицающего свою вину Слэгера приговорили к 11 годам лишения свободы. Однако Малиновски получила несравнимые с жизнью травмы и, очевидно, скоро должна была умереть. «Звучит ужасно, но мы ждали ее смерти, чтобы обвинить Слэгера в убийстве», — говорит помощник прокурора.

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Несмотря на то, что Малиновски испытывала постоянную мучительную боль, в 2017 году она дала показания против бывшего бойфренда. Спустя менее чем пять месяцев, 27 июня, она скончалась. В июле 2018 года Слэгер признал свою вину и благодаря показаниям Малиновски, которые суд выслушал уже после ее смерти, был приговорен к пожизненному заключению.

Фильм о погибшей «Огонь, который забрал ее», вышел 21 октября 2022 года для ограниченного проката в кинотеатрах. В 2023 году он станет доступен для просмотра в сети.

Ранее сообщалось, что заживо похороненная мужем в лесу из-за раздела имущества жительница США сумела спастись из могилы. Мужчина говорил, что скорее убьет жену, чем отдаст ей свои пенсионные сбережения.

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Алиса Удовик
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