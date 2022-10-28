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10:04, 28 октября 2022Ценности

Наряд Ольги Бузовой стал предметом насмешек в сети

Певица Ольга Бузова прогулялась по улице в облегающих брюках и рассмешила фанатов

Фото: @buzova86

Наряд российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой стал предметом насмешек в сети. Соответствующие видеоролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась видео, в котором она прогуливается по улице в облегающих брюках и боди бежевого цвета. На кадре видно, что на ней отсутствует бюстгальтер. Бузова надела туфли на толстом каблуке в тон наряда и серьги в форме сердца. «Это я иду думать, какое слово теперь мы будем использовать вместо запрещенного "ОК"», — подписала поп-исполнительница публикацию, которая набрала более 67 тысяч лайков.

Фанаты не оценили наряд, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Снимите это немедленно!», «Ну, не Дженнифер Лопес», «Как-то не очень... Полновата для этого наряда», «Ну, рассмешила... Неужели она думает, что это красиво», «Ужасные брюки, прям вообще не сидят», — высказывались они.

Ранее в октябре Ольга Бузова вышла в свет в облегающем наряде, как у американской телезвезды Ким Кардашьян, когда та пришла на вечеринку журнала Vanity Fair, и привлекла внимание фанатов. Так, звезда появилась на красной дорожке музыкального фестиваля «Жара Cool Fest» в голубом обтягивающем платье в пол с открытой спиной и шлейфом.

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Карина Черных
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