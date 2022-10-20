Бузова вышла в свет в облегающем наряде как у Ким Кардашьян без белья

Певица Ольга Бузова появилась на фестивале в голубом платье как у Ким Кардашьян без белья

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова вышла в свет в облегающем наряде как у американской телезвезды Ким Кардашьян и привлекла внимание фанатов. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость появилась на красной дорожке музыкального фестиваля «Жара Cool Fest» в голубом обтягивающем платье в пол с открытой спиной и шлейфом. При этом на размещенных кадрах видно, что на звезде отсутствует белье. Образ поп-исполнительницы был дополнен очками с массивной оправой, серебряными серьгами округлой формы и кольцами, надетыми поверх перчаток. «Плыву на красную дорожку», — подписала публикацию Бузова, которая набрала более 71 тысячи лайков.

Поклонники обратили внимание, что наряд звезды очень похож на тот, в котором Кардашьян посетила вечеринку журнала Vanity Fair. «Ким нервно курит в сторонке», «Ким Кардашьян: "Только не списывай точь-в-точь"», «Я знаю у кого ты взяла образ», «Обязательно копировать других? Своего ничего невозможно придумать?», «Кардашьян на минималках», — высказывались они.

В сентябре Ольга Бузова показала фигуру в облегающем наряде и смутила фанатов. Знаменитость поделилась в соцсетях новым роликом со съемок шоу «Х-Фактор». На размещенных кадрах поп-исполнительница запечатлена в обтягивающих брюках и топе на завязках черного цвета. Поклонники не оценили образ Бузовой, отметив, что за последнее время певица набрала вес.