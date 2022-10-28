Китай призвал ООН рассмотреть данные России о нарушении КБТО

Зампостпреда Китая Шуан призвал СБ ООН следует рассмотреть данные России о нарушении КБТО

Заместитель постоянного представителя России при ООН Гэн Шуан призвал Совбез организации рассмотреть данные России о нарушении положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО). Его слова передает РИА Новости.

Как указал зампостпреда, информация России о военно-биологической деятельности «заслуживает соответствующей реакции от вовлеченных сторон». «Китай призывает стороны повести себя ответственно, эффективно исполняя свои обязательства в качестве членов КБТО, и предоставить всеобъемлющие разъяснения», — добавил он.

Ранее заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо заявил, что у организации нет ни мандата, ни технических возможностей, чтобы расследовать данные России о биолабораториях на Украине. Он отметил, что организации неизвестно ни о каких программах биологического оружия.