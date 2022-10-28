В России выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 7606 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 7606 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 402 209 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 28 октября.

Днем ранее число новых заболевших составило 7849.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (782), Санкт-Петербурге (473) и Свердловской области (323). Меньше всего — в Чечне и Ненецком округе (по 2 случая), а также в Туве (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1268. За этот же период 11 685 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 775 589.

За сутки умерли 78 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 389 950 человек.