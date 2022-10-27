В России выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 7849 случаев коронавируса за сутки в России

В России за сутки выявили 7849 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 402 209 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 27 октября.

Днем ранее число новых заболевших составило 7518.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (928), Санкт-Петербурге (468) и Свердловской области (342). Меньше всего — Тыве (2 случая), а также в Ингушетии и Ненецком округе (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1316. За этот же период 12 040 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 763 904.

За сутки умерли 82 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 389 872 человека.