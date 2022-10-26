В России выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 7518 случаев коронавируса за сутки в России

В России за сутки выявили 7518 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 394 360 человек, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 26 октября.

Днем ранее число новых заболевших составило 6578.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1039), Санкт-Петербурге (471) и Самарской области (347). Меньше всего — в Чечне и Туве (по 1 случаю), а также на Чукотке, в Дагестане и Ненецком округе (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1451. За этот же период 11 517 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 751 864.

За сутки умерли 80 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 389 790 человек.