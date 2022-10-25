В России пятый день подряд выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о выявлении менее 10 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 6578 случаев заражения коронавирусом — в стране пять дней подряд фиксируют менее 10 тысяч заражений. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 386 842 человек, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 25 октября.

Днем ранее число новых заболевших составило 7329.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (501), Санкт-Петербурге (464) и Свердловской области (336). Меньше всего — на Чукотке, в Чечне, Туве и в Республике Алтай (по одному случаю).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1576. За этот же период 12 912 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 740 347.

За сутки умерли 84 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 389 710 человек.